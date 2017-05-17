Москалькова поддержала распространение программы реновации по всей стране

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала идею распространить программу по сносу пятиэтажек на всю территорию РФ.

"Я не могу не поддержать саму по себе идею с тем, чтобы мы расставались с пятиэтажками… Но на то и наша большая страна с ее особенностями и спецификой, чтобы учитывали и бюджет Российской Федерации, и потребности, и возможности, поэтому волевым порядком вряд ли удастся определить необходимость и обязательность введения этой программы", — сказала Москалькова в Госдуме, отвечая на вопрос, нужно ли распространить программу по сносу пятиэтажек на другие города РФ.

Москалькова также отметила, что "к этому нужно стремиться". При этом она попросила депутатов поддержать те поправки, которые она внесла в Госдуму. Эти поправки касаются того, что человеку должны предложить не один вариант переселения, а как минимум два. Кроме этого Москалькова предлагает увеличить срок обмена помещения с 60 до 90 дней, исключить порядок немедленного понуждения к выселению, а также расширить возможность судебного обжалования решений о переселении.

В среду омбудсмен на пленарном заседании Государственной Думы выступает перед депутатами с ежегодным докладом за 2016 год. Уполномоченный сообщила депутатам об основных тенденциях в правозащитной сфере.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в начале апреля предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по сносу пятиэтажек не только в Москве, но и по всей стране. Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также предлагал распространить на всю страну столичную программу по расселению "хрущевок", если она пройдет успешно.

Позднее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что сносить пятиэтажные дома в российских регионах пока не планируется. При этом члены комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению считают, что программа сноса пятиэтажек могла бы быть распространена на другие регионы, обладающие достаточными для этого финансовыми и организационными ресурсами. Такую возможность, по их мнению, следует предусмотреть в федеральном законодательстве.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.