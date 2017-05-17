Спасенного в Нижегородской области медвежонка отправили в национальный парк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая – РИА Новости. Спасенный в Нижегородской области трехмесячный медвежонок по кличке Балу обрел новый дом – он поселился в просторном вольере в национальном парке "Мещера" во Владимирской области, сообщили в среду в госохотнадзоре Нижегородской области.

"Сотрудники комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области – госохотнадзора – нашли дом для спасенного нижегородцем трехмесячного медвежонка по кличке Балу. Медведя накануне доставили в национальный парк "Мещера" во Владимирской области", — говорится в сообщении.

Представитель госохотнадзора пояснила РИА Новости, что медвежонка, обессиленного, еле передвигавшегося, около двух недель назад нашел в лесу житель Бора.

"Он рассказал, что прежде чем забрать животное, долго ждал мать-медведицу, но она так и не появилась, вероятно, с ней произошел какой-то несчастный случай", — сказала собеседница агентства, добавив, что позже егеря также не нашли медведицу.

По словам представителя ведомства, мужчина отпаивал медвежонка молоком, кормил геркулесом, а потом стал его баловать медом и сгущенкой. "Наши ветеринары обследовали животное, сейчас он хорошо себя чувствует", — уточнила она.

В госохортнадзоре пояснили, что выпускать в дикую природу трехмесячного медведя нельзя, поскольку он не выживет без медведицы, которая заботится о своем потомстве несколько лет, прежде чем медвежата начинают самостоятельную жизнь. Специалисты рассматривали разные варианты, куда отправить медведя, но в итоге его определили в национальный парк "Мещера" Владимирской области.

По словам представителя национального парка, которые приводятся в сообщении, для Балу созданы хорошие условия: построен просторный вольер, за его самочувствием будут следить ветеринары, в его рацион будет входить морковь, яблоки, разные виды каш, рыба и мясо. Кроме того, у него будет компания – в парке содержится медведица Маша, которую привезли из цирка.