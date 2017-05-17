В Москве за полтора дня выпала почти треть месячной нормы осадков

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за полтора дня, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"За прошедшие сутки 16 мая в Москве выпало 11 миллиметров осадков, прошедшей ночью — еще восемь миллиметров… То есть циклон в течение полутора суток принес 18 миллиметров осадков, или почти треть месячной нормы", — отметил специалист центра.

Норма осадков в Москве для мая составляет 51 миллиметр.

В среду северо-западные и западные районы региона окажутся в зоне влияния приближающегося с севера антициклона, в облаках будут появляться прояснения, вероятность дождей окажется минимальной, а воздушные массы прогреются лучше, чем накануне.

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