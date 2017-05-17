В Мосгосстройнадзоре появится подразделение по контролю за реновацией

МОСКВА, 17 мая — РИА Недвижимость. Специальное подразделение по контролю за строительством новых домов в рамках программы сноса и расселения пятиэтажек в Москве будет создано в Мосгосстройнадзоре, сообщил в среду в эфире телеканала НТВ заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, власти будут очень серьёзно следить за качеством домов, возводимых в рамках реновации. Он подчеркнул, что в случае нарушений, город будет наказывать застройщиков и требовать устранения всех недоделок.

"Мы сейчас специальное подразделение создаём в системе Мосгосстройнадзора. Мэром принято решение, что мы сделаем специальные лаборатории, закупим новое оборудование и будем внимательнейшим образом следить, чтобы было качественное жильё", — рассказал Хуснуллин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир.