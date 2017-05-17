В поездах МЦК появится информация о пересадках на автобусы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В 12 обновленных поездах "Ласточка" Московского центрального кольца транслируется информация о доступных пересадках на автобусы, трамваи и троллейбусы, сообщает mos.ru со ссылкой на первого заместителя руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

"К сентябрю мониторы во всех 42 поездах будут показывать сведения о пересадках с номерами маршрутов наземного городского транспорта. Также на этих экранах уже размещена информация о погоде, переходах на ближайшие станции метро и пригородные электрички", — рассказал он.

Латыпов также добавил, что данные о пересадках на другие виды общественного транспорта появятся и в поездах "Москва", курсирующих по Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки.