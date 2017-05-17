Стенд "Московский транспорт" представили на саммите в Канаде

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На всемирном саммите общественного транспорта, который проходит в Монреале с 15 по 17 мая, был представлен стенд "Московский транспорт", сообщает сайт mos.ru.

Гостям выставки представили главные изменения в транспортной политике Москвы за последние годы. Визитной карточкой стенда стал видеоролик о главном событии в сфере транспорта за 2016 год — запуске Московского центрального кольца. Кроме того, посетители могут совершить виртуальную прогулку по улицам и увидеть дороги нашего города в режиме реального времени. Перенестись в российскую столицу помогут специальные 3D-очки — с их помощью участники выставки увидят Москву с высоты, "приземлятся" фактически в любой точке, чтобы посмотреть город.

На стенде рассказывали и о современных способах проверки состояния здоровья машинистов и водителей на примере системы "Штурман". Она способна контролировать их самочувствие при помощи специальных датчиков, которые крепятся на ухо.

Руководитель МосгортрансНИИпроекта Александр Поляков рассказал о том, как принцип обработки данных Big Data помогает развивать столичную систему общественного транспорта. Данные для анализа поступают через комплексы фото- и видеофиксации, датчики GPS, валидаторы на транспорте и детекторы на дорогах, фиксирующие трафик. На основе этой информации в том числе принимаются решения об изменении сети маршрутов общественного транспорта и дорожной инфраструктуры (организации парковок, выделенных полос, корректировке схем движения).