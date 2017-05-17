Совет безопасности разработает новые меры по борьбе с наркоманией

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Совет безопасности РФ в ближайшее время наметит дополнительные меры противодействия распространению наркомании в России, уровень которой практически не снижается, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
"Учитывая, что на протяжении ряда лет уровень наркотизации населения практически не снижается, в ближайшее время предстоит проанализировать ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года и наметить дополнительные меры по противодействию наркомании", — сказал Гребенкин.