Совет безопасности разработает новые меры по борьбе с наркоманией

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Совет безопасности РФ в ближайшее время наметит дополнительные меры противодействия распространению наркомании в России, уровень которой практически не снижается, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

В интервью журналистам, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию СБ РФ, Гребенкин отметил, что важным направлением работы по противодействию преступности в России остается борьба с незаконным оборотом наркотических средств.

"Учитывая, что на протяжении ряда лет уровень наркотизации населения практически не снижается, в ближайшее время предстоит проанализировать ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года и наметить дополнительные меры по противодействию наркомании", — сказал Гребенкин.