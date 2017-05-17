Москву украсят ко Дню славянской письменности и культуры
08:4417.05.2017
(обновлено: 08:47 17.05.2017)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Несколько сотен тематических плакатов и цифровых билбордов украсят Москву в преддверии Дня славянской письменности и культуры 24 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как отмечается, медиафасад Центрального телеграфа размером 17 на 26 метров, а также фасады домов-книжек на Новом Арбате превратятся в видеооткрытки.
"На медиафасадах будут чередоваться два ролика. На одном будет изображен пергамент с первой старославянской азбукой и гусиное перо, на другом — памятник основоположникам славянской письменности братьям Кириллу и Мефодию", — сообщили порталу в комплексе городского хозяйства Москвы.
В свою очередь в департаменте средств массовой информации и рекламы города сообщили, что поздравления с Днем славянской письменности и культуры москвичи смогут увидеть уже в субботу, 20 мая. Сами ролики планируется транслировать до 24 мая включительно.
"Открытки можно будет увидеть на билбордах, в том числе цифровых, размещенных вдоль Третьего транспортного кольца и основных столичных трасс. Также на улицах города и остановках общественного транспорта, в основном в центре Москвы, появятся тематические плакаты (1,2 на 1,8 метра)", — сообщает портал.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры на Красной площади.
На концерте по случаю Дня славянской письменности и культуры на Красной площади.
На концерте по случаю Дня славянской письменности и культуры на Красной площади.
Патриарх Московской и всея Руси Кирилл и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец выступают перед началом концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры на Красной площади.
Зрители перед началом концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры на Красной площади.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец выступает перед началом концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры на Красной площади. Слева - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец выступает перед началом концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры на Красной площади. Слева - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.