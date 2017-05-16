Москалькова заявила о необходимости решать проблемы лечения больных ВИЧ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости экстренно решать проблемы лечения ВИЧ-инфицированных.

"Проблема со своевременностью получения ВИЧ-инфицированными гражданами антивирусной терапии должна быть решена вне зависимости от того, в каком субъекте РФ они зарегистрированы по месту жительства", — говорится в докладе Москальковой, опубликованном на сайте "Российской газеты" во вторник.

По ее словам, в 2016 году к уполномоченному неоднократно обращались ВИЧ-инфицированные граждане, работающие в Москве, с жалобами на отказ в постановке их на медицинский учет по причине отсутствия у них регистрации в столице по месту жительства.

"Такого рода отказ не позволяет этим гражданам своевременно получить жизненно необходимые препараты, направленные на замедление репродукции вируса… Таким образом, речь идет не только о праве на охрану здоровья, но и о праве на жизнь", — отметила омбудсмен, добавив, что лечение ВИЧ является пожизненным и непрерывным.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Реализация стратегии должна позволить к 2020 году снизить число новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулёз, гепатиты B и С) и СПИДа.