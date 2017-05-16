Москалькова сообщила о "заморозке" проекта по укреплению демократии в Чечне

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Проект по укреплению демократической стабильности в Чечне "заморожен" из-за выполнения поставленных задач, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в годовом докладе омбудсмена.

"Проект по укреплению демократической стабильности в Чеченской Республике Российской Федерации фактически оказался замороженным ввиду того, что первоначально поставленные задачи были выполнены, и в настоящее время он требует переформатирования с акцентом на усиление его социально-экономического аспекта в масштабе Северного Кавказа", — сообщается в докладе Москальковой, опубликованном на сайте "Российской газеты".

В докладе поясняется, что в 2016 году аппарат омбудсмена продолжал совместную работу с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Советом Европы "по проектам, направленным на внедрение международных стандартов и механизмов правовой защиты, эффективное международное взаимодействие".

"В настоящее время насчитывается четыре таких проекта: "Международные стандарты и механизмы в области прав человека для сотрудников федеральных и региональных администраций уполномоченных по правам человека", "Российские ОНК — новое поколение", магистерская программа "Международная защита прав человека", а также "Укрепление демократической стабильности в Чеченской Республике Российской Федерации",- сказано в докладе.