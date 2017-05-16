Шопинг на выживание. Инвалид обвинил охрану магазина в избиении

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. Полиция Челябинска ведет проверку после избиения инвалида охранниками в городском супермаркете "Проспект". Руководство магазина отрицает причастность к преступлению, несмотря на сделанную потерпевшим видеозапись инцидента.

Версия потерпевшего

В конце апреля в челябинском торговом центре "Башня", в супермаркете "Проспект", 41-летнего Елизара Кудымова заподозрили в воровстве. Тот пришел в магазин, чтобы купить кассеты для бритвы. Цену товара мужчина почему-то решил уточнить на кассе. Стоимость почти в тысячу рублей показалась ему неприемлемой, и он вернулся в зал, чтобы повесить упаковку на место.

"Меня остановили охранники и по причине подозрения, что я что-то украл с прилавка, потребовали вывернуть карманы, раскрыть сумочку-барсетку. Я предложил им вызвать полицию. Охранники мне язвительно сказали, что я слишком умный, закрутили мне руку и поволокли в подсобку, где не было камер записи. Я успел нажать на телефоне (кнопку. — Прим. ред.) "видеозапись". Затащив в комнату на втором этаже, они втроем-вчетвером начали меня сразу же избивать ногами и руками", — рассказал Кудымов в местном паблике "Подслушано".

Пострадавший также написал, что является инвалидом второй группы, "только после двух сложнейших операций по удалению легкого и четырех ребер" и находится на послеоперационном лечении. От ударов он упал на пол, его обыскали, но ничего не нашли и вывели из помещения через черный ход.

"Приведя себя в порядок, я увидел, что у меня отсутствует кошелек, который был в сумочке-барсетке", — утверждает потерпевший. По его словам, там была сумма в две тысячи рублей. Он тут же вызвал полицию, зафиксировал побои в центре судмедэкспертизы и обратился в прокуратуру и Следственный комитет.

Спустя три недели Кудымов выложил ссылку на видеозапись избиения в интернет-сообществе "ВКонтакте" с просьбой помочь распространить информацию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Сам потерпевший рассказал РИА Новости, что родился в Татарстане, в 1994 году окончил Камский государственный автомеханический техникум, получил высшее техническое образование по специальности "программист автоматических линий с числовым программным управлением" и работал на заводе КамАЗ. В 2013 году у него обнаружили опухоль легкого, но химиотерапия не помогла: "Тогда мне и дали вторую группу инвалидности".

Версия охранников

Руководство магазина "Проспект" отрицает факт случившегося. "Единственное, что могу сказать однозначно, те люди, которые показаны в этом ролике, они в спецформе. Наши охранники так просто не одеты. Не носят ни таких жилеток, ни черной формы. Наших магазинов не так много в городе по сравнению с федеральными сетями, но я думаю, что многие видели, как одеты наши сотрудники. Ничего, кроме этого, пока прокомментировать не могу. Где это снималось, кто эти люди — я не знаю", — заявил сайту "Первый областной" коммерческий директор супермаркета Андрей Грибанов.

Однако бдительные пользователи "ВКонтакте" заметили, что конфликт у Кудымова возник не с местной охраной, а с ГБР — группой быстрого реагирования, которую обычно вызывают с помощью тревожной кнопки. Кто-то даже посчитал, что мужчина "дерзил и понтовался", потому и "ответил за свои оскорбления чисто по-мужски".

На условиях анонимности один из сотрудников охраны торгового центра изложил РИА Новости свою версию произошедшего: "Виноваты обе стороны, но сам конфликт спровоцировал потерпевший. Это был уже второй вызов ГБР за день — в первый Кудымов напился со своим другом и начал хулиганить, после чего его пришлось вывести из здания. Он оскорблял моих коллег матом. Затем он снова вошел в торговый центр, взял товар и не положил на место, а бросил его между рядами и снова начал обзываться".

Криминальная защита

Сотрудники охраны наделяются полномочиями в зависимости от квалификационного разряда. При получении четвертого охранник может использовать наручники и резиновые дубинки, пятого и шестого — огнестрельное оружие. Лицензия выдается на пять лет, но аттестацию нужно проходить каждые два года.

Однако большинство сотрудников охранных предприятий (по данным сервиса ООО "Коммерсант-картотека", их больше 50 тысяч) не обладает высоким квалификационным разрядом. О кризисе в структурах безопасности еще летом заявлял зампред комиссии ОП по общественному контролю Дмитрий Галочкин. По его словам, сегодня "на многих торговых объектах, увы, едва ли работают профессиональные охранники, имеющие соответствующие лицензии".

Сотрудники различных ЧОП не раз были замешаны в громких скандалах. Так, в июне прошлого года суд Челябинска приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей директора частного охранного предприятия Игоря Калугина по делу о мошенничестве при охране организованных региональным правительством и губернатором мероприятий. В августе были арестованы шесть работников ЧОП "Защитник", охранявших криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). В сентябре сеть магазинов "Я Любимый" уволила охранников магазина в подмосковном Домодедове, которые избили посетителей, пытавшихся украсть бутылку водки. В октябре лишились работы директор и замдиректора магазина "Пятерочка" на востоке Москвы, где также избили покупателя.

В январе сотрудника томского ЧОП осудили на шесть лет лишения свободы за избиение покупателя, который потом умер от полученных травм. В марте два охранника торгового центра в Мытищах избили подростка, который решил зайти в служебное помещение, им грозит до пяти лет лишения свободы. В мае в Екатеринбурге осудили на десять лет колонии общего режима бывшего охранника ЧОП "Цезарь-Сателлит", который избил двух покупателей супермаркета. Один из пострадавших впоследствии умер.

Обычный охранник магазина не обладает никакими властными полномочиями, в том числе правом досматривать содержимое карманов или сумки, говорит управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский: "Куда-то проводить и задерживать охрана может только в том случае, если они вызвали полицию, но для этого опять же должны быть веские основания — например, охранник видел, что вы положили товар в карман. Применять физическую силу охрана имеет право только в целях предотвращения преступления или самообороны".

По словам юриста, охранников магазина "Проспект" можно привлечь к ответственности по нескольким статьям: за превышение полномочий (ст. 203 УК РФ) и, если будет доказан факт пропажи денег, за разбой или грабеж (ст. 162 и ст. 161 соответственно).

Коллега охранников, которые оказались замешаны в скандале с Елизаром Кудымовым, говорит о том, что не надеется на их оправдание судом:

"Их могут осудить на условные сроки, ведь статья 203-я точно есть. Парни на самом деле нормальные, все семейные. Я не представляю, что им нужно было сказать, чтобы они так сорвались. Но теперь им в лучшем случае нельзя будет устроиться в охрану еще пять лет".

В отделе полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску проводится предварительная проверка. Личности людей, причинивших телесные повреждения Кудымову, уже установлены.