Шопинг на выживание. Инвалид обвинил охрану магазина в избиении

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. Полиция Челябинска ведет проверку после избиения инвалида охранниками в городском супермаркете "Проспект". Руководство магазина отрицает причастность к преступлению, несмотря на сделанную потерпевшим видеозапись инцидента.
Версия потерпевшего
В конце апреля в челябинском торговом центре "Башня", в супермаркете "Проспект", 41-летнего Елизара Кудымова заподозрили в воровстве. Тот пришел в магазин, чтобы купить кассеты для бритвы. Цену товара мужчина почему-то решил уточнить на кассе. Стоимость почти в тысячу рублей показалась ему неприемлемой, и он вернулся в зал, чтобы повесить упаковку на место.
"Меня остановили охранники и по причине подозрения, что я что-то украл с прилавка, потребовали вывернуть карманы, раскрыть сумочку-барсетку. Я предложил им вызвать полицию. Охранники мне язвительно сказали, что я слишком умный, закрутили мне руку и поволокли в подсобку, где не было камер записи. Я успел нажать на телефоне (кнопку. — Прим. ред.) "видеозапись". Затащив в комнату на втором этаже, они втроем-вчетвером начали меня сразу же избивать ногами и руками", — рассказал Кудымов в местном паблике "Подслушано".
Пострадавший также написал, что является инвалидом второй группы, "только после двух сложнейших операций по удалению легкого и четырех ребер" и находится на послеоперационном лечении. От ударов он упал на пол, его обыскали, но ничего не нашли и вывели из помещения через черный ход.
"Приведя себя в порядок, я увидел, что у меня отсутствует кошелек, который был в сумочке-барсетке", — утверждает потерпевший. По его словам, там была сумма в две тысячи рублей. Он тут же вызвал полицию, зафиксировал побои в центре судмедэкспертизы и обратился в прокуратуру и Следственный комитет.
Спустя три недели Кудымов выложил ссылку на видеозапись избиения в интернет-сообществе "ВКонтакте" с просьбой помочь распространить информацию, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Сам потерпевший рассказал РИА Новости, что родился в Татарстане, в 1994 году окончил Камский государственный автомеханический техникум, получил высшее техническое образование по специальности "программист автоматических линий с числовым программным управлением" и работал на заводе КамАЗ. В 2013 году у него обнаружили опухоль легкого, но химиотерапия не помогла: "Тогда мне и дали вторую группу инвалидности".
Версия охранников
Руководство магазина "Проспект" отрицает факт случившегося. "Единственное, что могу сказать однозначно, те люди, которые показаны в этом ролике, они в спецформе. Наши охранники так просто не одеты. Не носят ни таких жилеток, ни черной формы. Наших магазинов не так много в городе по сравнению с федеральными сетями, но я думаю, что многие видели, как одеты наши сотрудники. Ничего, кроме этого, пока прокомментировать не могу. Где это снималось, кто эти люди — я не знаю", — заявил сайту "Первый областной" коммерческий директор супермаркета Андрей Грибанов.
Однако бдительные пользователи "ВКонтакте" заметили, что конфликт у Кудымова возник не с местной охраной, а с ГБР — группой быстрого реагирования, которую обычно вызывают с помощью тревожной кнопки. Кто-то даже посчитал, что мужчина "дерзил и понтовался", потому и "ответил за свои оскорбления чисто по-мужски".
На условиях анонимности один из сотрудников охраны торгового центра изложил РИА Новости свою версию произошедшего: "Виноваты обе стороны, но сам конфликт спровоцировал потерпевший. Это был уже второй вызов ГБР за день — в первый Кудымов напился со своим другом и начал хулиганить, после чего его пришлось вывести из здания. Он оскорблял моих коллег матом. Затем он снова вошел в торговый центр, взял товар и не положил на место, а бросил его между рядами и снова начал обзываться".
Криминальная защита
Сотрудники охраны наделяются полномочиями в зависимости от квалификационного разряда. При получении четвертого охранник может использовать наручники и резиновые дубинки, пятого и шестого — огнестрельное оружие. Лицензия выдается на пять лет, но аттестацию нужно проходить каждые два года.
Однако большинство сотрудников охранных предприятий (по данным сервиса ООО "Коммерсант-картотека", их больше 50 тысяч) не обладает высоким квалификационным разрядом. О кризисе в структурах безопасности еще летом заявлял зампред комиссии ОП по общественному контролю Дмитрий Галочкин. По его словам, сегодня "на многих торговых объектах, увы, едва ли работают профессиональные охранники, имеющие соответствующие лицензии".
В январе сотрудника томского ЧОП осудили на шесть лет лишения свободы за избиение покупателя, который потом умер от полученных травм. В марте два охранника торгового центра в Мытищах избили подростка, который решил зайти в служебное помещение, им грозит до пяти лет лишения свободы. В мае в Екатеринбурге осудили на десять лет колонии общего режима бывшего охранника ЧОП "Цезарь-Сателлит", который избил двух покупателей супермаркета. Один из пострадавших впоследствии умер.
Обычный охранник магазина не обладает никакими властными полномочиями, в том числе правом досматривать содержимое карманов или сумки, говорит управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский: "Куда-то проводить и задерживать охрана может только в том случае, если они вызвали полицию, но для этого опять же должны быть веские основания — например, охранник видел, что вы положили товар в карман. Применять физическую силу охрана имеет право только в целях предотвращения преступления или самообороны".
По словам юриста, охранников магазина "Проспект" можно привлечь к ответственности по нескольким статьям: за превышение полномочий (ст. 203 УК РФ) и, если будет доказан факт пропажи денег, за разбой или грабеж (ст. 162 и ст. 161 соответственно).
Коллега охранников, которые оказались замешаны в скандале с Елизаром Кудымовым, говорит о том, что не надеется на их оправдание судом:
"Их могут осудить на условные сроки, ведь статья 203-я точно есть. Парни на самом деле нормальные, все семейные. Я не представляю, что им нужно было сказать, чтобы они так сорвались. Но теперь им в лучшем случае нельзя будет устроиться в охрану еще пять лет".
В отделе полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску проводится предварительная проверка. Личности людей, причинивших телесные повреждения Кудымову, уже установлены.