Москалькова: России проживают до десяти миллионов нелегальных мигрантов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В России, по оценкам экспертов, находится от 8 до 10 миллионов нелегальных мигрантов, сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в годовом докладе.

"Серьезное напряжение создает так называемая нелегальная трудовая миграция. Несмотря на большую работу, проведенную законодательными и правоприменительными органами государственной власти, в том числе миграционными подразделениями МВД России, по экспертным оценкам, в Российской Федерации находится от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов", — говорится в докладе Москальковой, опубликованном на сайте "Российской газеты".

Это, как пишет омбудсмен, "не может не порождать, с одной стороны, социальной напряженности среди российского населения, а с другой — нарушения прав самих мигрантов".