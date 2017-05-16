Москалькова предложила разработать стратегию кибербезопасности в России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым разработать стратегию кибербезопасности в России, сообщается в годовом докладе омбудсмена.

"Уполномоченный считает необходимым обратить внимание на актуальность разработки стратегии кибербезопасности, которая определит направления возможных угроз в киберпространстве и меры противодействия им, защиты тайн личной и семейной жизни человека и других его конституционных прав, а также принятия законодательных, нормативных правовых актов, направленных на реализацию Доктрины информационной безопасности России", — сообщается в докладе Москальковой, опубликованном на сайте "Российской газеты" во вторник.