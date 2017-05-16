Володин рассказал швейцарскому коллеге о правах женщин в России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал своему швейцарскому коллеге о богатом опыте России в вопросе политических прав женщин.

Данная тема была поднята в ходе встречи Володина с председателем Национального совета (нижняя палата парламента) Федерального собрания Швейцарии Юргом Шталем.

"В вопросах прав женщин, политических прав, избирательных прав Россия может рассказать о своем опыте. Начиная, наверное, с 1917 года точно… женщины имели политические права. Валентина Ивановна Матвиенко возглавляет парламент нашей страны, представитель центрального банка РФ Набиуллина прекрасно справляется со своей работой", — сообщил Володин.

Также Володин рассказал, что женщины в России возглавляют и избирательную комиссию, и институт уполномоченного по правам человека, и институт по правам ребенка, а также занимают должности вице-спикеров и не только в Госдуме.