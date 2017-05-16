Москалькова направила в ГД пять поправок к законопроекту о реновации

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в Госдуму РФ пять поправок к закону о программе реновации в Москве: так, омбудсмен предлагает в том числе обязать предоставлять на выбор жителям пятиэтажек два варианта по смене жилья.

"Сегодня я направила пять поправок по законопроекту по пятиэтажкам. И очень надеюсь, что меня Государственная дума услышит, и мои предложения найдут отражение в решении комитета… Эти поправки касаются, первое, то, что человеку должны предложить не один вариант, а как минимум два. Второе – в законопроекте сказано, что немедленно принимается решение в судебном порядке. Судебный порядок должен быть обычным", — сказала Москалькова журналистам во вторник.

Кроме этого Москалькова предлагает увеличить срок обмена помещения с 60 до 90 дней, исключить порядок немедленного понуждения к выселению, а также расширить возможность судебного обжалования решений о переселении.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.