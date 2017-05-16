Москалькова направила в ГД пять поправок к законопроекту о реновации

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в Госдуму РФ пять поправок к закону о программе реновации в Москве: так, омбудсмен предлагает в том числе обязать предоставлять на выбор жителям пятиэтажек два варианта по смене жилья.
Кроме этого Москалькова предлагает увеличить срок обмена помещения с 60 до 90 дней, исключить порядок немедленного понуждения к выселению, а также расширить возможность судебного обжалования решений о переселении.
Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.
Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.