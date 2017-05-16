На нескольких подворьях в четырех районах Татарстана ввели карантин

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина из-за птичьего гриппа на территориях нескольких частных подворий и крестьянского хозяйства в четырех районах региона, сообщает минсельхозпрод республики.

"На отдельных территориях Татарстана установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с их неблагополучием по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц. Соответствующий указ подписал сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов", — говорится в сообщении.

Согласно документу, карантин объявлен на двух частных подворьях и части территории ферм крестьянского хозяйства в Нурлатском районе, а также в частных подворьях в Рыбно-Слободском, Ютазинском районах Татарстана и в поселке Дербышки в Казани.

Остальная часть территории республики, как отмечается, по гриппу птиц благополучна.

Ранее начальник главного управления ветеринарии кабинета министров Татарстана Алмаз Хисамутдинов сообщал, что 7 мая в ООО "Птицекомплекс Лаишевский" была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, диагноз "грипп птиц типа Н5" подтвердили лабораторные исследования. На птицекомплексе был объявлен карантин, проводятся все необходимые мероприятия по уничтожению больной птицы и дезинфекции территории. Всего в "Лаишевском" содержалось 447 тысяч голов птицы, вся она подлежит уничтожению.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Другие новости региона читайте здесь