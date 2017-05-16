В ГД озвучили предложения по обеспечению хранения опасных веществ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Журова озвучила предложения экспертного сообщества по обеспечению правильного хранения опасных веществ, прежде всего на складах Федеральной таможенной службы (ФТС), и предотвращению несчастных случаев, вызванных в том числе некорректным обращением с пиротехникой.

"У экспертов есть ряд предложений, (они) делегировали мне полномочия озвучить их. В первую очередь нам нужно определить перечень опасных грузов с учетом классификации опасных грузов и опасных изделий, содержащихся в "Оранжевой книге" ООН", — сказала Журова журналистам.

В этой книге, пояснила Журова, содержится более 3 тысяч классифицированных наименований опасных грузов и вредных веществ и товаров.

Также парламентарий предложила привести кодификацию опасных грузов в соответствие с европейскими стандартами. "Дабы когда груз попадает на склад временного хранения, по этим кодам, по этой кодификации было легче определять таможенникам уровень вредности того или иного груза", — заметила она.

Кроме того, Журова не исключила возможность внесения изменений в таможенное регулирование Российской Федерации с учетом уже имеющихся норм в законе " О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

"Когда концентрация вредных веществ, которые находятся на том или ином складе, превышает (норму), он переходит в ранг "опасного производственного объекта". Вот этой стыковки между законом "О промышленной безопасности…" и законом "О таможенном регулировании…" сейчас нет, нет этой отсылки. Это не дает возможность таможни достаточно жестко контролировать все эти процессы", — объяснила депутат.

Журова высказала предложение, что ФТС также нужно определить требования к обустройству складов с учетом хранения на них вредных грузов. Она добавила, что предполагается выпуск справочника с классификацией опасных грузов.