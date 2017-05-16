Актриса Мирошниченко назвала Олега Видова талантливым и красивым человеком

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Народная артистка России Ирина Мирошниченко назвала Олега Видова, скончавшегося в США, талантливым артистом и красивым человеком.

"Мне горько было услышать печальное известие о том, что покинул этот мир замечательный актер Олег Видов, — сказала Мирошниченко РИА Новости.

"Это был необычайно красивый, невероятно пластичный с какой-то внутренней гармонией артист. Он ворвался в кинематограф так ярко, заявив о себе, что казалось, его ждет блестящая карьера. Так и было. Мы не только снимались вместе — "Миссия в Кабуле" и другие фильмы, но вместе участвовали в фестивалях. И всегда, встречая Олега Видова, я ощущала гордость, за то, что нашу страну представляет такой красивый талантливый человек", — отметила она.

По словам Мирошниченко, она не знает, почему Видов покинул СССР. "У него много было почитателей в России и там, где он нашел свою вторую родину. Хочется вместе с его семьей, друзьями, коллегами почтить память артиста и выразить слова соболезнования его родным и близким", — сказала актриса.

Олег Видов — советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в Московской области. Видов сыграл немало ролей в советских фильмах, в том числе в кинофильмах "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и других. За свою карьеру он снялся в более чем 50 фильмах.