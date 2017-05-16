Медведев ответил на вопрос рабочего о нехватке школ и детсадов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Детские сады, школы, поликлиники должны строиться вместе с новыми жилыми районами, в том числе в областях, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Проблема в том, что строят много, а социальная сфера не поспевает. Здесь нужно объединять усилия городские и областные", — добавил Медведев.
Он отметил, что проблему с детскими садами по стране решили.
"В тех местах, где требовалось, мы все построили, но новые стройки все равно идут, и рядом с новостройками все равно должны вырастать новые детские сады. Эта задача по стране, конечно, остается актуальной, будем заниматься", — подчеркнул премьер.