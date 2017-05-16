Медведев ответил на вопрос рабочего о нехватке школ и детсадов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Невского завода в Санкт-Петербурге. 16 мая 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Невского завода в Санкт-Петербурге. 16 мая 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Детские сады, школы, поликлиники должны строиться вместе с новыми жилыми районами, в том числе в областях, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно строить поликлиники, больницы, детские дошкольные учреждения и школы там, где строятся дома. Другого варианта нет", — сказал Медведев, отвечая на вопрос рабочего "Невского завода", рассказавшего о нехватке таких учреждений в новых районах Ленинградской области.

"Проблема в том, что строят много, а социальная сфера не поспевает. Здесь нужно объединять усилия городские и областные", — добавил Медведев.

Он отметил, что проблему с детскими садами по стране решили.

"В тех местах, где требовалось, мы все построили, но новые стройки все равно идут, и рядом с новостройками все равно должны вырастать новые детские сады. Эта задача по стране, конечно, остается актуальной, будем заниматься", — подчеркнул премьер.