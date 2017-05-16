КС не просили оценить статью об оскорблении чувств верующих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Конституционный суд РФ не просили проверить статью об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, сообщил РИА Новости судья КС Гадис Гаджиев в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее известный журналист Владимир Познер, комментируя приговор "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому, попросил разъяснить, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что он атеист, не оскорбляет ли он тем самым религиозные чувства патриарха Кирилла.

"В Конституционный суд РФ ни разу обращений о проверке конституционности статьи 148 УК РФ не поступало", — сказал судья КС РФ.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в минувший четверг признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти к христианству, исламу и феминизму и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года заключения условно.

Ранее Гаджиев пояснил, что сам по себе атеизм не является оскорбительным и не предусматривает уголовной ответственности.

Генеральным информационным партнером ПМЮФ17 выступает агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня".