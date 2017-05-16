КС не просили оценить статью об оскорблении чувств верующих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Конституционный суд РФ не просили проверить статью об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, сообщил РИА Новости судья КС Гадис Гаджиев в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
"В Конституционный суд РФ ни разу обращений о проверке конституционности статьи 148 УК РФ не поступало", — сказал судья КС РФ.
Ранее Гаджиев пояснил, что сам по себе атеизм не является оскорбительным и не предусматривает уголовной ответственности.
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