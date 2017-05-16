Чиновник: программа реновации начнется сразу в нескольких районах Москвы

МОСКВА, 16 мая — РИА Недвижимость. Программа реновации пятиэтажек начнется одновременно в нескольких районах Москвы, сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Программа на 10-15 лет. Мы начнем программу одновременно там, где это возможно, не растягивая ее на многие годы. Будут строиться дополнительные объекты инженерной инфраструктуры", — сказал Бочкарев.

Он считает, что строителей для реализации программы в Москве хватит. "Строителей должно хватить. На первое время, я думаю, хватит. Но, возможно, мы будем привлекать подрядчиков из Московской области. Мы пока занимаемся оценкой потребностей", — добавил Бочкарев.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым с 15 мая по 15 июня пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.