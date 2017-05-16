Минздрав опроверг сообщения о возможном дефиците импортных лекарств

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Минздраве РФ опровергли сообщения в СМИ о якобы возможном дефиците иностранных лекарств из-за ведения обязательной маркировки, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По сообщениям СМИ, в Ассоциации европейского бизнеса считают, что переход на новую систему маркировки препаратов в России якобы может привести к перебою с поставками лекарств.

"Стандарты национальной системы маркировки в России не отличаются от европейских: в ходе реализации пилотного проекта по маркировке используются международные стандарты…", — говорится в сообщении Минздрава.

"Опасения относительно того, что "зарубежные коллеги могут не успеть перестроиться на новые правила" не обоснованы", — отмечается в нем.