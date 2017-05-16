В Кремле высоко оценили программу реновации пятиэтажек в Москве

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Программу реновации, которую предлагает провести правительство Москвы, в Кремле считают чрезвычайно полезным проектом, отмечают готовность мэрии к диалогу по всем вопросам, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

"Ведется работа, это абсолютно сложный проект, но в то же время чрезвычайно полезный, а что касается имеющихся замечаний, то мэрия изъявляет, демонстрирует готовность обсуждать и решать те вопросы, которые вызывают сомнения", — сказал Песков журналистам.

"Контактов (с правительством Москвы по реновации) не было, тем более вы знаете, что президент был в Китае, вместе с тем, безусловно, эта тема, она на повестке дня, но в данном случае абсолютно открыто — для всех замечаний, для всех конструктивных предложений — ведет себя мэрия Москвы, и, собственно, не вызывает сомнения готовность и желание вести диалог со всеми… и это можно с таким удовлетворением отметить", — добавил он.