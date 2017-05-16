Власти Москвы рассказали, какую очередь ожидают к мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Очередь к храму Христа Спасителя в Москве, где будут выставлены для поклонения мощи святителя Николая, растянется примерно на два километра – до Крымского моста, на ее протяжении будут размещены три пропускных пункта, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников.

Мощи величайшего христианского святого будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург.

"Для регулирования потока очереди, которая начнется от Крымского моста, по маршруту от "Парка культуры" к храму Христа Спасителя разместятся три контрольных пропускных пункта для регулирования потока очереди. Никаких специальных пропусков не будет, доступ к мощам будет организован в порядке общей очереди для всех граждан", — сказал Черников на пресс-конференции.

Он пояснил, что Сергей Собянин дал четкие поручения всем необходимым структурным подразделениям: так, в Москве создан оперативный штаб под руководством заммэра Александра Горбенко. Доступ к мощам 22 мая будет осуществляться с 14.00 до 21.00, а в последующие дни – с 8.00 до 21.00. По словам Черникова, город готов принять любое число паломников, а очередь при необходимости может увеличиться до 5 километров.

"Мы перенесли все ремонтные работы с Пречистенской набережной и с Кремлевской. Организовываем работу таким образом, чтобы доступ к мощам фактически от Лужников до храма Христа Спасителя и по Фрунзенской набережной был полностью обеспечен", — уточнил глава столичного департамента.

По его словам, безопасность обеспечат свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов, вблизи храма для удобства будет размещено 11 точек питания и точек отдыха для пришедших. Черников так же рекомендовал воздержаться от посещения ХХС в первый же день, чтобы не создавать сложной ситуации в связи с ожидаемым крупным притоком людей.

В 2011 году в Россию привозили для поклонения Пояс Богородицы с Афона. Тогда с раннего утра у храма и на прилегающих улицах выстраивались огромные очереди паломников из России и стран ближнего зарубежья. Иногда время ожидания в очереди достигало 26 часов.