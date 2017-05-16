Из Мурманска на Землю Франца-Иосифа стартовала экологическая экспедиция

МУРМАНСК, 16 апр – РИА Новости. Экспедиция по очистке арктического архипелага Земля Франца-Иосифа стартовала из Мурманска на борту дизель-электрического ледокола "Новороссийск", на который была погружена специальная техника, сообщила пресс-служба мурманского торгового порта.

Арктические рейсы новейшего ледокола ФГУП "Росморпорт" из Мурманска становятся регулярными. "Новороссийск" доставит на остров Греэм-Белл, который является одним из самых больших и труднодоступных островов архипелага Земля Франца-Иосифа, 28 участников экспедиции и обеспечит ледовую проводку теплохода "Андрей Осипов", вышедшего из Архангельска с грузом и командой экологов несколькими днями раньше.

Портовики погрузили на борт ледокола тяжеловесную технику и оборудование. "В этот раз на палубу ледокола погрузили почти 9 тонн генерального груза общим объемом 71,5 кубометров", — отметили в пресс-службе, добавив, что на архипелаг отправились снегоболотоход "Шерп" и другая спецтехника для работы по очистке арктического архипелага от мусора.

"Члены экспедиции планируют высадиться на ледовый припай, а затем уже по льду с помощью техники доставить все необходимое для работы и проживания в условиях Арктики", — пояснили в порту.

Мероприятия по очистке островов Земли Франца-Иосифа от ржавых металлических бочек из-под дизельного топлива и другого мусора начались еще в 2010 году, после того как архипелаг посетил президент России Владимир Путин и было принято решение о наведении порядка на арктических территориях. Экологическая экспедиция "Земля Франца-Иосифа – 2017" продолжит работы на острове Греэм-Белл, начатые в 2013 и 2015 годах.