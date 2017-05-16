Собянин: московское здравоохранение не уступает Лондону по оборудованию

Пациент на приеме у офтальмолога в московской поликлинике. Архивное фото

Пациент на приеме у офтальмолога в московской поликлинике. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичное здравоохранение по уровню оснащения диагностическим оборудованием находится на уровне Лондона, Парижа, Мадрида и немногим уступает Берлину.

"Сегодня московское здравоохранение оснащено на мировом уровне по количеству МРТ, КТ — такой тяжелой диагностической техники, мы находимся на уровне Лондона, Парижа и Мадрида, и немногим уступаем тому же Берлину", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24"

По его словам, дорогостоящее оборудование окупается вовремя поставленным диагнозом, своевременно оказанной медицинской помощью, в результате чего люди меньше находятся на больничном и снижается инвалидизация населения.

Мэр также отметил, что за пятилетний период объем специализированных операций увеличился на 30%, объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи — в четыре раза. Однако в настоящее время по этим показателям пока отстает борьба с онкологией. По словам Собянина, столица уже начала производить дополнительные закупки необходимого оборудования.