Росгвардия представила книгу, посвященную борьбе с терроризмом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Росгвардия представила книгу "Противодействие терроризму. Историко-террологический справочник" под редакцией главнокомандующего войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

"Издание вышло в свет под общей редакцией директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова", — говорится в сообщении.

Изданная книга — фундаментальное военно-теоретическое исследование, посвященное анализу террологической обстановки в мире.

"Авторы справочника в хронологическом порядке на основе богатого информационного материала провели комплексный анализ проблемы противодействия терроризму. В нем обозначены основные угрозы мировому сообществу, исходящие от международного терроризма", — добавили в ведомстве.

Авторы книги — генерал-полковник в отставке, главный научный сотрудник Научного центра стратегических исследований Росгвардии Валерий Баранов и полковник в отставке, ведущий научный сотрудник института Европы РАН Валерий Журавель.