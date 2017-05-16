ГД рассмотрит законопроект о лишении террористов российского гражданства

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Госдума в пятницу, 19 мая, намерена рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене решений о приобретении гражданства РФ лицами, которые получили его по подложным документам либо с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера, сообщил РИА Новости замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Соответствующее решение о включении законопроекта в порядок работы Госдумы 19 мая принял думский Совет.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле председателем палаты Вячеславом Володиным, лидерами четырех думских фракций — Владимиром Васильевым, Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым и Сергеем Мироновым, вице-спикерами Иваном Мельниковым, Игорем Лебедевым и Ириной Яровой, а также главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым замом Михаилом Емельяновым.

Как пояснил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, в действующем законодательстве установлен ряд требований к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим получить российское гражданство. Одно из них – обязанность соблюдать конституцию и законодательство РФ. При этом решение о приобретении российского гражданства подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке.

Законопроектом устанавливается, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности против конституционного строя РФ. К таковой относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности. При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретения гражданства.