МЧС поможет пострадавшим от паводка жителям Тюменской области

ИШИМ (Тюменская область), 16 мая — РИА Новости. МЧС России окажет всю необходимую помощь местным жителям, пострадавшим от паводка в Тюменской области, заявил глава министерства Владимир Пучков.

В ходе рабочей поездки по Тюменской области Пучков посетил город Ишим и осмотрел затопленные районы. В одном из пунктов временного размещения он пообщался с жителями Ишимского района. Пучков и губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказали жителям о том, какие меры предпринимаются для стабилизации паводковой обстановки.

"Самый сложный этап у нас еще впереди. Когда сойдет вода, мы должны восстановить всю инфраструктуру", — отметил министр.

По его словам, системы инженерных коммуникаций и затопленные дороги будут восстановлены. Кроме того, МЧС совместно с правительством области продолжит работы по укреплению дамбы в районе реки Ишим.

"Как только сойдет вода, будут сформированы оценочные комиссии. Именно они займутся оценкой ущерба, нанесенного паводком. Кроме того, мы продолжим наращивать группировку в Тюменской области, будут формироваться комплексные бригады, которые будут помогать жителям в восстановлении пострадавшего имущества, очистке и уборке территории от мусора и грязи", — сказал глава МЧС, поблагодарив жителей подтопленных районов за проявленное понимание в связи со сложившейся ситуацией.

По последним данным, в результате паводка в Тюменской области остаются подтопленными более 60 домов и придомовых территорий с населением 174 человека, в том числе 48 детей, а также более 6,6 тысячи садоводческих участков в пойме реки Ишим. Из-за паводка отселены около 600 человек, в том числе 153 ребенка, а 175 человек, в том числе 45 детей, в настоящее время проживают в пунктах временного размещения. Накануне о сложной паводковой ситуации в 11 российских регионов Пучков доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в Иркутске. Сразу после совещания Пучков вылетел в Тюмень, где на месте контролирует меры, которые предпринимаются для стабилизации паводковой обстановки.