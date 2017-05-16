Голодец рассказала о важности прикладных знаний

КРАСНОДАР, 16 мая — РИА Новости. Владение прикладными знаниями и опытом, умение делать что-то своими руками — это самый верный путь к успеху для любой семьи, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Пленарного заседания V национального чемпионата "Молодые профессионалы".

"Для меня очень важно, чтобы человек умел что-то делать своими руками, для меня это такое жизненное кредо. Мы все росли в то время, когда у нас было очень далеко от изобилия все, и я сама шила, я сама могла починить автомобиль", — заявила Голодец.

Вице-премьер также рассказала, что еще в школе овладела профессией мастера-телефониста и обнаружение поломки в аппарате приносило удовольствие.

"Очень много вещей, которые я делала руками в своей жизни. Я очень дорожу тем, что я умею делать и не боюсь что-то делать своими руками. Мне кажется, что такие компетенции человеку по жизни очень помогают, это полезные компетенции, стараюсь, чтобы мои дети, мои внуки тоже могли что-то делать своими руками", — рассказала Голодец.

"Может ли такой труд приносить успех? Да, без сомнения может", — отметила она.

В качестве примера вице-премьер привела биографию посла Worldskills Аркадия Новикова, который прошел путь от простого повара до успешного бизнесмена, вошедшего в список Forbes. "Сегодня обладание хорошей компетенцией — это самый верный путь к успеху для любой семьи, и мы должны такую возможность дать нашей молодежи, нашим детям. Потому что в основе успеха лежит очень хороший, выверенный правильный профессиональный подход к обучению", — резюмировала Голодец.