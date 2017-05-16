ВС РФ: государство должно оплачивать адвоката для пострадавших от педофилов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Государство должно оплачивать услуги адвоката для несовершеннолетних, пострадавших от педофилов, говорится в проекте постановления Верховного суда РФ, которое обсуждается во вторник.

"Законному представителю потерпевшего, не достигшего возраста 16 лет, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности…, судом должно быть разъяснено не только право заявить ходатайство об участии адвоката в качестве представителя такого потерпевшего, но и… положение о том, что расходы на оплату труда такого адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета", — сказано в проекте постановления.