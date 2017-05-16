Аксенов потребовал наказывать чиновников за вранье гражданам

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил наказывать местных чиновников за вранье при ответах на обращения граждан.
Глава республики поручил максимально ужесточить контроль за обращениями граждан.
"Нас для этого и назначили, избрали, чтобы мы решали вопросы государственные и вопросы граждан. Максимально ужесточаем контроль. Контроль по каждому обращению тотальный. Запретить письменные отказы, только в устной форме человеку объяснить", — подчеркнул Аксенов.
По его мнению, вранье, которое допускают чиновники на местах при встречах с гражданами, формирует негативный образ в отношении местной и республиканской власти.
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