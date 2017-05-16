В Подмосковье не хватает около 280 тысяч машиномест

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Дефицит машиномест в Московской области составляет порядка 280 тысяч, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков во вторник, отметив, что в текущем году запланировано создать 72 тысячи машиномест, из них участием субсидий МО предполагается обустроить более чем 13 тысяч машиномест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что платные парковки в городах региона будут создаваться, такая инициатива поддерживается жителями. По его словам, в числе первых городов, где парковка станет платной, будут Химки, Одинцово, Люберцы и Красногорск.

"На 2017 год в качестве приоритетного проекта определена ликвидация дефицита парковочных мест в Московской области… В настоящие время общий дефицит машиномест по Московской области, по данным муниципалитетов, составляет порядка 280 тысяч машиномест, которые находятся в 552 очагах дефицита", — сообщил Тресков во вторник в ходе заседания правительства Московской области.

Министр отметил, что в текущем году запланировано обустроить 72 тысяч машиномест, из них при дорогах 12 тысяч машиномест и во дворах 60 тысяч машиномест. "С участием субсидий МО предполагается обустроить более чем 13 тысяч машиномест. Обращаем внимание, что в программе по ликвидации дефицита парковок МО участвуют только те парковки, которые образовываются впервые или восстанавливаются недействующие", — пояснил Тресков.

По его словам, указанная задача наиболее актуальна в больших городах, где в прежние годы были построены целые кварталы без учета строительства необходимого количества машиномест. При этом министр отметил, что работа по ликвидации дефицита парковочного пространства на первом этапе была организована вместе с главами 9 самых крупных муниципальных образований, в которых не хватает парковок, в их числе Балашиха, Люберцы, Реутов, Красногорск, Химки, Одинцово, Долгопрудный, Королев и Мытищи.