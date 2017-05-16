20 мая пройдет фестиваль "Многоборье ГТО"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. 20 мая на стадионе Дворца пионеров на Воробьевых горах пройдет фестиваль "Многоборье ГТО", в котором примут участие более тысячи юных спортсменов из московских школ. Событие приурочено ко Дню пионерии, сообщает сайт mos.ru.

Участники попробуют свои силы в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне!". Школьникам предстоит соревноваться в беге на короткую и длинную дистанцию, прыжках в длину с места, подтягивании, отжимании и других тестовых дисциплинах. Итоги выполнения нормативов комплекса ГТО будет подводить судейская коллегия, их внесут в протоколы по видам испытаний и зафиксируют в личном кабинете участника по его уникальному идентификационному номеру. В случае невыполнения норматива можно будет пройти повторное тестирование, но не ранее чем через две недели.

На фестивале выступят творческие коллективы, а организаторы проведут тематические конкурсы и викторины.