Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по опасным инфекциям в ряде стран и в связи с подготовкой к проведению Кубка Конфедераций в России Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.
"Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе в связи с подготовкой к проведению Кубка Конфедераций в Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.
По данным ВОЗ, на которые ссылается Роспотребнадзор, в период с 22 апреля по 15 мая текущего года в провинции Нижнее Уэле в северной части Демократической Республики Конго зарегистрировано 19 случаев с подозрением на лихорадку Эбола, из которых три завершились летальным исходом. Лабораторно подтверждены два случая заболевания. Под медицинским наблюдением находятся 125 человек.
В период с 27 апреля по 15 мая в Йемене отмечается ухудшение по холере, где за медицинской помощью с симптомами холеры обратилось более 11 тысяч человек, из них 180 случаев закончились летальным исходом.
С середины декабря 2016 на начало мая 2017 года зарегистрировано 164 случая лихорадки Ласса в 16 штатах Нигерии, из которых 149 случаев подтверждены лабораторно.
"Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ситуацию и просит учитывать её при планировании поездок", — отметили в ведомстве.