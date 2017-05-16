Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по опасным инфекциям в ряде стран и в связи с подготовкой к проведению Кубка Конфедераций в России Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что в ряде стран наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по опасным инфекционным болезням.

"Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе в связи с подготовкой к проведению Кубка Конфедераций в Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.

По данным ВОЗ, на которые ссылается Роспотребнадзор, в период с 22 апреля по 15 мая текущего года в провинции Нижнее Уэле в северной части Демократической Республики Конго зарегистрировано 19 случаев с подозрением на лихорадку Эбола, из которых три завершились летальным исходом. Лабораторно подтверждены два случая заболевания. Под медицинским наблюдением находятся 125 человек.

Кроме того, с начала нынешнего года зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев холеры в 26 странах мира, из них наибольшее количество в Сомали, где пострадали свыше 30 тысяч человек, в республике Конго — 8,7 тысяч человек, в Южном Судане — 2,8 тысячи, на Гаити более 5 тысяч человек.

В период с 27 апреля по 15 мая в Йемене отмечается ухудшение по холере, где за медицинской помощью с симптомами холеры обратилось более 11 тысяч человек, из них 180 случаев закончились летальным исходом.

С середины декабря 2016 на начало мая 2017 года зарегистрировано 164 случая лихорадки Ласса в 16 штатах Нигерии, из которых 149 случаев подтверждены лабораторно.

"Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ситуацию и просит учитывать её при планировании поездок", — отметили в ведомстве.