Александр Иванов предложил участнику "Ты супер!" выступить на концерте

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. 20 мая на НТВ пройдет завершающий этап полуфинальных соревнований детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По правилам проекта только четверо вокалистов из каждого выпуска смогут пройти в финал.

Кажется, на проекте "Ты супер!" появился еще один начинающий рок-вокалист: 14-летний Юрий Тришин из Краснодарского края. В предыдущем туре конкурсант исполнил песню "Maybe I, maybe you" легендарных The Scorpions, чем, несомненно, поразил жюри и зрительный зал. В полуфинале Юра решил закрепить результат и исполнил рок-балладу "Я буду помнить". В этот раз ему выпала честь попробовать свои силы, выступая с живыми музыкантами на одной сцене.

Поддержать участника пришёл лидер группы "Рондо" — Александр Иванов. Выступление произвело на него огромное впечатление, и, конечно же, артист не смог не исполнить свою песню вместе с Юрой. Более того, он пригласил юного вокалиста выступить с ним на его концерте и спеть песню дуэтом перед многотысячным залом!

"Замечательно, что я смог поддержать Юру на таком важном для него выступлении, — рассказал артист. — Несмотря на то, что песня очень сложная, Юре удалось показать отличный уровень! Он молодец! Желаю ему стать Юрием Гагариным в творчестве и однажды обязательно полететь в творческий космос!".

Увидеть выступление Юры и узнать, прошёл ли он в финал сможем уже 13 мая в 20:00 на телеканале НТВ.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

