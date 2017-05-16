Александр Иванов предложил участнику "Ты супер!" выступить на концерте

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. 20 мая на НТВ пройдет завершающий этап полуфинальных соревнований детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По правилам проекта только четверо вокалистов из каждого выпуска смогут пройти в финал.
Поддержать участника пришёл лидер группы "Рондо" — Александр Иванов. Выступление произвело на него огромное впечатление, и, конечно же, артист не смог не исполнить свою песню вместе с Юрой. Более того, он пригласил юного вокалиста выступить с ним на его концерте и спеть песню дуэтом перед многотысячным залом!
"Замечательно, что я смог поддержать Юру на таком важном для него выступлении, — рассказал артист. — Несмотря на то, что песня очень сложная, Юре удалось показать отличный уровень! Он молодец! Желаю ему стать Юрием Гагариным в творчестве и однажды обязательно полететь в творческий космос!".
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Уважаемые журналисты. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в PR-отдел телеканала НТВ: Ксения Белоглазова: +7 (495) 287-7140