На Сахалине спасли погибающего на морском берегу дельфина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Погибающего на морском берегу дельфина спасли сотрудники госинспекции по маломерным судам в городе Невельск на Сахалине, сообщает сахалинское управление МЧС.

"Утром к нам обратился мужчина, который рассказал о том, что на въезде в город на морском берегу лежит дельфин. Мужчина пояснил, что неподалеку он видел плавающих сивучей, ему показалось, что они вели себя агрессивно, пытались подобраться поближе и громко ревели", — приводят спасатели слова старшего инспектора Невельского участка госинспекции по маломерным судам Асхара Дильмухаметова.

Спасатели обнаружили дельфина, которого уже стало замывать песком. Видимых повреждений и ран на теле животного не было, но дельфин настолько ослаб, что практически не сопротивлялся. Два инспектора и сотрудник местной администрации сначала освободили дыхательные пути дельфина от песка: оттолкнули подальше от берега и промыли водой. Поскольку морское млекопитающее не могло двигаться самостоятельно, его решили перевезти на территорию участка для наблюдения и консультации со специалистами.

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Инспекторы ГИМС выпускают молодого дельфина в Невельском районе Сахалинской области © Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Инспекторы ГИМС выпускают молодого дельфина в Невельском районе Сахалинской области

"Мы разыскали у местных жителей вместительную ванну, набрали туда морской воды и перевезли дельфинчика на свою территорию, где он стал понемногу приходить в себя", — цитирует пресс-служба Дильмухаметова. Спасатели связались с экологами фонда "Зеленый Сахалин", отправили им фотографии животного. Те заверили, что это вполне самостоятельная особь, дельфин сам может добывать себе пищу. "Скорее всего, подростка загнали на берег сивучи", — рассказал спасатель.

На базе госинспекции по маломерным судам дельфина аккуратно привязали за хвостовой плавник и опустили в море, через несколько секунд он уверенно поплыл. "Мы убедились, что его жизни ничего не угрожает, затем на кунгасе вывезли на глубину и выпустили в море", — рассказал Дильмухаметов.

Это не единственный случай, когда сахалинские спасатели оказывают помощь морским животным. В апреле прошлого года, совместно с экологами, спасатели в сложнейших условиях смогли освободить из ледового плена трёх взрослых и одного детеныша косатки.