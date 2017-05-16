17 мая будет ограничено движение в районе стадиона "Открытие Арена"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Из-за проведения футбольного матча рядом со стадионом "Открытие Арена" изменится схема движения, сообщает mos.ru.

Волоколамский проезд и проезд Стратонавтов закроют для проезда автомобилей. Кроме того, с Волоколамского проезда можно будет повернуть только на северный дублер Волоколамского шоссе.

С 16:30 до 23:30 на Волоколамском шоссе будет запрещена остановка транспортных средств, а также поворот налево для проезда к южному дублеру, где также будет ограничен выезд проезды № 5219 и 5484.

На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов, Сходненского тупика, а также перед ТЦ "Покровское-Стрешнево" будет запрещена парковка.

Изменения коснуться не только автомобилистов. Так, подземный пешеходный переход на ООТ "Канал имени Москвы" будет закрыт. Также отменят остановки общественного транспорта "Метро "Тушинская" и "Клуб имени Чкалова".