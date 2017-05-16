В Москве появился виртуальный двойник Федора Достоевского

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В приложении "Узнай Москву. Фото" появилась 3D-модель писателя Федора Достоевского, сообщает mos.ru. Классика изобразили облаченным в светло-коричневый сюртук, брюки песочного цвета. В одной руке у него книга, в другой — цилиндр.

Москвичи смогут сделать селфи с виртуальным героем. Для этого нужно "поймать" его. Найти Достоевского можно будет рядом с музеем-квартирой, где классик жил с 1823 по 1837 год. Она расположена на улице Достоевского, дом 2.

"3D-копию можно поместить в любое место музея-квартиры, а также рядом с ней. Пользователи смогут сфотографироваться с писателем в интерьерах музея, там, где жил и работал Федор Михайлович. Трехмерную модель можно перемещать, масштабировать и поворачивать. Например, можно сфотографировать своих друзей вместе с писателем в его же гостиной", — уточнил руководитель проекта "Узнай Москву" Сергей Шакрыл.

Для фотографии можно выбрать одну из двух понравившихся виртуальных копий Федора Достоевского — с цилиндром или без него.