Sputnik подписал соглашение с ведущим СМИ Монголии

МОСКВА, 16 мая, Пресс-служба Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение о сотрудничестве с Монгольским национальным общественным радио и телевидением (Mongolian National Public Radio and Television). Подписи под документом поставили первый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и генеральный директор MNB Нинжжамц Лувсандаш (Ninjjamts Luvsandash). Sputnik и MNB договорились о ряде проектов в области радиовещания и производства и обмена контентом. Стороны также намерены укреплять профессиональные связи и обмениваться опытом в сфере медиа.

"В наше время достоверность и широкое распространение информации очень важны. Мы очень рады подписать соглашение о сотрудничестве со Sputnik. Желаем агентству и радио Sputnik и его сотрудникам профессиональных успехов и процветания", — добавила Нинжжамц Лувсандаш.

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