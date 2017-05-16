В нескольких районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырех районах Сахалина в среду, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует четвертый класс пожарной опасности на территориях Тымовского, Смирныховского, Углегорского и Долинского районов. Высокая угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 17 мая", — говорится в сообщении.

Ранее в департаменте лесного хозяйства по ДФО сообщили, что в минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 11 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе действовало 26 очагов. Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 843 гектаров.

С начала пожароопасного периода этого года на территории округа возникло 793 лесных пожара на площади 112,6 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 697 пожаров на площади 604 тысяч гектаров.