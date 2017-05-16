Керченская переправа работает в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Работа Керченской переправы возобновлена после перерыва, вызванного туманом, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Работу переправы в основном нарушают неблагоприятные погодные условия: сильный ветер или туман. 11 мая паромная переправа обслужила миллионного с начала года пассажира, сохранив объем пассажироперевозок уровня прошлого года.

"Паромы работают в штатном режиме", — говорится в сообщении МЧС.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что переправа готова к повышенному пассажиропотоку в предстоящем курортном сезоне.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.

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