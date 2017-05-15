Подрядчик исправил опечатку на памятнике советскому солдату в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Подрядчик исправил опечатку на недавно установленном памятнике советскому солдату в Кумженской роще Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе администрации города.

Некоторые местные СМИ в понедельник опубликовали фотографию, на которой видна опечатка в надписи на мемориале — в слове "героически" пропущена буква "и". Полностью текст в память погибших воинов звучит так: "Освободителям города Ростова-на-Дону, героически сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны". Представитель пресс-службы городской администрации заверил РИА Новости, что ошибку исправят к вечеру.

"Администрация Железнодорожного района сообщает о том, что подрядчик исправил ошибку на памятнике", — говорится в сообщении.

Памятник советскому солдату символизирует память и дань уважения всем солдатам-освободителям донской столицы от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Памятник установили 8 мая. Сообщалось, что таким образом увековечивают память солдат, которые были захоронены, но их имена остались неизвестны. В Кумженской роще более 20 тысяч захоронений участников войны, но известны имена только 348 человек.

Скульптурная композиция была изготовлена в Москве за счет средств Российского военно-исторического общества. Она состоит из фигуры солдата, постамента и двух пилонов. Размер фигуры солдата — три метра, общий вес памятника составляет шесть тонн.

Открытие памятника осуществлено в рамках реализации госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы" и в связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины освобождения Ростова-на-Дону.