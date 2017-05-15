Поклонская рассказала о кроссовке, "придавшей ускорение" Порошенко

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила о том, как президент Украины Петр Порошенко попытался приехать в Крым накануне референдума о воссоединении с Россией. Об этом она написала в Facebook, комментируя новость о том, что председатель "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров изъявил желание посетить полуостров.
"Кстати, в серванте у моего помощника до сих пор, как память, хранится кроссовок, придавший ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев", — добавила бывший прокурор Крыма.
Ранее Чубаров рассказал о том, что хотел бы посетить Крым, чтобы стать свидетелем по делу Ахтема Чийгоза в связи с массовыми беспорядками в феврале 2014 года.
* Запрещенные в России организации.
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