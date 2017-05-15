Путин: на форуме "Российская студенческая весна" реализуются таланты

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXV Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", назвав форум площадкой для реализации талантов студентов со всей страны, сообщается на сайте Кремля.

"Пройдя путь от межвузовского конкурса художественной самодеятельности до национального фестиваля молодёжного творчества, ваш форум зарекомендовал себя уникальной площадкой для дружеского общения студентов из многих регионов страны, реализации их талантов и возможностей",- говорится в сообщении.

Он отметил, что насыщенная программа фестиваля помогает одаренным юношам и девушкам определиться с будущей профессией, приобрести опыт в самых разных сферах деятельности, в том числе в волонтёрской, просветительской, благотворительной работе. А главное, по словам президента, фестиваль способствуют приобщению молодёжи к богатому культурному, духовному наследию народов России, к историческим и патриотическим традициям.

С 15 по 20 мая в Москве и Туле пройдет XXV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". Он станет финальным мероприятием одноименной программы поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России 25 лет и ежегодно собирает более 1,5 миллиона человек из 700 вузов страны. Также в рамках мероприятия будет представлена информация о подготовке к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится в этом году в Сочи. На фестивале планируется гашение почтовой марки "Российская студенческая весна".