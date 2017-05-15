Врио главы Бурятии предложил разрешить противопожарные рубки леса

ИРКУТСК, 15 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов предложил рассмотреть поправки в законодательство, разрешающие противопожарные рубки леса для защиты населенных пунктов и лесов от лесных пожаров.

"Разрешение противопожарных рубок, мне кажется, позволит повысить безопасность населенных пунктов от лесных пожаров и вместе с тем сами леса от бытовых пожаров защитить. Экологической нагрузки практически никакой. Ширина разрыва — 15 метров, вдоль поселка. Мне кажется, можем посмотреть корректировку законодательства в этом направлении. Проект закона подготовлен, в правительство направлен, сейчас находится в работе", — сказал врио главы Бурятии Цыденов на совещании о ликвидации последствий паводков и пожаров с участием президента РФ Владимира Путина.

"У нас в ситуации, похожей на Черемушки (село в Прибайкальском районе, где сгорело 17 домов — ред), находятся 146 населенных пунктов. Эти поселки расположены в центральной экологической зоне Байкала. В зоне, в которой, в соответствии с законодательством, сплошные рубки леса запрещены. В том числе противопожарные разрывы на границе населенных пунктов с лесом тоже запрещены. Они фактически в лесу ничем не защищены", — добавил он.

Цыденов также предложил рассмотреть возможность реконструкции участка дороги Улан-Удэ — Баргузин. "Черемушки удалось оперативно минимизировать последствия, спасти только благодаря оперативному прибытию МЧС из Улан-Удэ. При этом на основной дороге, которая ведет по побережью Байкала, — Улан-Удэ — Баргузин — остался один не реконструированный участок. Прошу вашего поручения рассмотреть возможность реконструкции данного участка. Это позволит повысить безопасность прибрежных населенных пунктов, а также решит целый ряд проблем для повышения качества жизни на данной территории", — сказал врио главы Бурятии.

"На территории Бурятии действует противопожарный режим. Утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, — 151 населенный пункт, 63 дачных некоммерческих товарищества и 28 летних оздоровительных лагерей. К началу пожароопасного периода осуществлен сбор паспортов населенных пунктов", — рассказал Цыденов.

Врио главы Бурятии также рассказал о ситуации в селе Черемушки, в котором в конце апреля сгорели 17 жилых домов. "Силами добровольцев, без привлечения бюджетных средств и подрядных организаций, полностью очищены сгоревшие участки, вывезен весь мусор, объем составил 151 Камаз. Поселок уже полностью вычищен. По восстановлению жилья. В настоящее время заявились на восстановление жилья путем строительства или покупки на новом месте всего 20 семей, 34 человека, на общую сумму 31 миллион рублей. Вместе с тем на сегодня только у трех семей предварительно подтверждено, что это единственное жилье было в собственности и они прописаны. С остальными гражданами продолжаем работу, в том числе в судебном порядке, по подтверждению статуса потерпевших и определению порядка дальнейших действий", — рассказал Цыденов.

"Уголовные дела возбуждены по пожарам, поджогам, по ответственности за пожары. Двенадцать человек поймали, которые поджигали. Один мусор решил сжечь у себя — при ветре и при температуре 27 градусов при режиме ЧС решил поубираться на территории. И сам спалился, и лес спалил. Другие пал травы начинают делать при противопожарном режиме, пал сенокосных угодий, сельхозземель", — рассказал врио Бурятии.

"С деньгами на выплату материальной помощи все нормально, деньги полностью поступили. 33 человека получили по 10 тысяч, 10 человек получили по 100 тысяч, у которых это было единственное имущество, которые все потеряли. У остальных дачи, это были дома не постоянного проживания. По строительству сейчас с суммами определяемся, пока ни до кого деньги не доводились, поскольку уточняются суммы. По срокам понимаем, что к сентябрю должны все построить", — рассказал Цыденов.