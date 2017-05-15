Московские информационные ресурсы подверглись DDoS-атаке

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Информационные ресурсы Москвы, а также портал "Активный гражданин", подверглись DDoS-атаке, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.
"Утром, 15 мая произошло снижение производительности работы серверов и, как следствие, сервисов. Это касалось всех систем. Мы в настоящий момент устанавливаем причину. Одна из версий — повышенная нагрузка во время очередной DDoS-атаки на информационные ресурсы города. Причём атаковали не только "Активный гражданин", но и другие внешние ресурсы", — рассказал агентству Ермолаев.
Второго мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и в шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей во время предварительного опроса.
Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации. С проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.