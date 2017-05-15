Московские информационные ресурсы подверглись DDoS-атаке

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Информационные ресурсы Москвы, а также портал "Активный гражданин", подверглись DDoS-атаке, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.

Голосование собственников и нанимателей квартир по социальному найму о включении их домов в программу реновации жилья в Москве началось 15 мая и продлится до 15 июня 2017 года. Отдать свой голос можно дистанционно в электронной системе "Активный гражданин".

"Утром, 15 мая произошло снижение производительности работы серверов и, как следствие, сервисов. Это касалось всех систем. Мы в настоящий момент устанавливаем причину. Одна из версий — повышенная нагрузка во время очередной DDoS-атаки на информационные ресурсы города. Причём атаковали не только "Активный гражданин", но и другие внешние ресурсы", — рассказал агентству Ермолаев.

Второго мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и в шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей во время предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемляться, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводить из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации. С проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.