Член ОП предложил внести онкологию в список социально-значимых заболеваний

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ, врач Шамиль Ганцев предложил внести в перечень социально-значимых заболеваний онкологию и сердечно-сосудистые болезни, общественник выступил с инициативой подготовить в ОП соответствующий законопроект, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

"Думаю, что высокопрофессиональный состав палаты и ее комиссии могли бы подготовить концепцию закона "О социально-значимых заболеваниях", где на уровне закона регламентируется онкология, сердечно-сосудистая медицина, а также психическое и возрастное здоровье", — цитирует Ганцева пресс-служба ОП РФ.

Член ОП пояснил, что, в частности, включение онкологии в перечень социально-значимых заболеваний позволит выделить дополнительные бюджетные средства для проведения программ по борьбе с данным заболеванием на государственном уровне.

"Наличие такого закона позволит обеспечить финансирование столь важных составляющих жизни человека, как его здоровье. Именно на это и направлена деятельность всех ветвей власти: жизнь и здоровье. Так что для Общественной палаты есть реальный запрос общества, его потребность. Думаю это реальный проект. И в чем-то, исторический", — добавил он.

На данный момент в перечни социально-значимых и опасных для окружающих заболеваний внесены такие заболевания, как туберкулез, гепатит В и С, СПИД, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, злокачественные новообразования, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем.