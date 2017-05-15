На Вологодчине на ремонт областной больницы направят около 20 млн рублей

ВОЛОГДА, 15 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Власти Вологодской области направят около 20 миллионов рублей на завершение в этом году капитального ремонта соматического корпуса областной клинической больницы № 2, где расположены единственные в Череповце и на западе региона онкологическое, ЛОР и урологическое отделения, сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

Он добавил, что по решению губернатора Олега Кувшинникова в 2016 году из областного бюджета было выделено 20 миллионов рублей для проведения первого этапа капитального ремонта корпуса. В результате удалось заменить кровлю, утеплить чердачное помещение, установить вентиляционные шахты и слуховые окна, возвести кирпичные стены парапета. Также был проведен монтаж новой канализации, установлены окна, отделан фасад и цоколь.

"В этом году работы в корпусе будут продолжены. На завершение работ запланировано порядка 19 миллионов рублей. Конкурсные процедуры можно будет объявлять срезу после утверждения поправок в бюджет области", — сказал главный медик области.