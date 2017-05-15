Концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы соответствует норме

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Станция автоматического контроля не зафиксировала превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы в понедельник, следует из данных ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Жители Капотни в понедельник пожаловались на неприятный запах.

Согласно сведениям "Мосэкомониторинга", днем в понедельник концентрация сероводорода в воздухе находится в норме. Однако днём ранее, в воскресенье, ПДК сероводорода в Капотне отмечалось небольшим превышением — с 0,0090 до 1,13 ПДК м.р.

Вместе с тем в столичном районе Орехово-Борисово Южное в воскресенье было зафиксировано аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода: в 4 утра концентрация вещества на Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, через час – в 17 раз, а к 6 утра – в 13 раз.

Помимо этого уровень сероводорода был превышен в Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском и Царицыно.